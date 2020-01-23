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Рубрика: Новости

115 первичных организаций, почти 22 тысячи членов. Ветераны Мозырщины собрались на первый пленум 2020 года

23 января 2020, 20:26

Ветераны Мозырщины собрались на первый пленум 2020 года. Итоги 2019, планы на будущее…На мероприятии побывала наша съемочная группа.
Ветеранская организация Мозырщины – одна из самых многочисленных в области. 115 первичных организаций, почти 22 тысячи членов. В этом году к организации подключилась первичка прокуратуры, суда, нотариата и адвокатуры – еще 38 человек. В рамках акции «Ветеран-ветерану» планируется ввести в практику правовые консультации. Юридический всеобуч организуют и для студентов и школьников. На первом в наступившем году пленуме подвели итоги прошлого года и наметили планы на будущее. В 2020 ветеранская организация примет участие во всех значимых мероприятиях.
По итогам года на пленуме отметили самых активных своих членов. Прибыло и в рядах почетных ветеранов.
Приоритеты работы – организация досуга, правовая помощь, решение проблемных моментов ветеранов. В наступившем году районный совет продолжит деятельность по основным направлениям Белорусского общественного объединения ветеранов.
Лидия Потар, Юрий Горобец. ТКМ

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