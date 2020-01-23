115 первичных организаций, почти 22 тысячи членов. Ветераны Мозырщины собрались на первый пленум 2020 года

Ветераны Мозырщины собрались на первый пленум 2020 года. Итоги 2019, планы на будущее…На мероприятии побывала наша съемочная группа.

Ветеранская организация Мозырщины – одна из самых многочисленных в области. 115 первичных организаций, почти 22 тысячи членов. В этом году к организации подключилась первичка прокуратуры, суда, нотариата и адвокатуры – еще 38 человек. В рамках акции «Ветеран-ветерану» планируется ввести в практику правовые консультации. Юридический всеобуч организуют и для студентов и школьников. На первом в наступившем году пленуме подвели итоги прошлого года и наметили планы на будущее. В 2020 ветеранская организация примет участие во всех значимых мероприятиях.

По итогам года на пленуме отметили самых активных своих членов. Прибыло и в рядах почетных ветеранов.

Приоритеты работы – организация досуга, правовая помощь, решение проблемных моментов ветеранов. В наступившем году районный совет продолжит деятельность по основным направлениям Белорусского общественного объединения ветеранов.

Лидия Потар, Юрий Горобец. ТКМ