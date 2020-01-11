11 января пройдет прямая телефонная линия с заместителем председателя Гомельского облисполкома

Прямая телефонная линия пройдет с заместителем председателя Гомельского областного исполнительного комитета Владимиром Горбачевым. Звоните в субботу, 11 января, с 9.00 до 12.00 по телефону в Гомеле 8 (0232) 33-12-37. Владимир Владимирович курирует вопросы строительства, реконструкции дорог, жилищно-коммунального хозяйства, защиты населения от по­следствий катастрофы на Чернобыльской АЭС, миграции, пограничной политики, территориальной обороны, транспорта и коммуникаций, связи и информатизации.