В здании Мозырского райисполкома прошло заседание молодежного парламента. Собрание проводила недавно избранная депутатом в Палату представителей Национального собрания Республики Беларусь седьмого созыва Валентина Назаренко.

Молодые, активные, с четкой гражданской позицией и желанием внести свою лепту в окружающую действительность. Молодежный парламент функционирует при Совете депутатов, а занятия проводятся на базе Центра творчества детей и молодежи. Школьники-лидеры хорошо знакомы с Валентиной Назаренко с тех пор, как она возглавляла районный Совет депутатов. Нынешняя встреча была особенно интересна. Ведь сейчас Валентина Алексеевна парламентарий. Что такое Национальное собрание Республики Беларусь, структура, задачи депутатов республиканского уровня? Информация из первых уст. Будущее за молодыми! Время скоротечно. Эти школьники вскоре будут выстраивать действительность. Инициатива приветствуется и поощряется – главный лозунг молодежного парламента.

Представители молодежного парламента принимают активное участие в городских мероприятиях, акциях и конкурсах, сессиях депутатов и круглых столах. Филиалы организации есть в каждой городской школе. Планы у лидеров молодежного парламента на наступающий 2020 год нешуточные. Во-первых, им предстоит провести выборы, а также сформировать комиссии, которые будут отвечать за то или иное направление деятельности. По образу структуры Национального Собрания.

Виктория Синицкая, Юрий Горобец. ТКМ