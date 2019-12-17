Задержание наркодилера на Примостовой

Сотрудники оперативного подразделения пограничной службы пресекли канал поставки наркотических средств с территории России в Беларусь. Задержание дилера проходило в Мозыре на площади Примостовая.

Утром 10 декабря на площади Примостовая пассажиры общественного транспорта стали случайными свидетелями спецоперации. Сотрудники оперативного подразделения пограничной службы задерживали 23-летнего гражданина Беларуси, у которого при себе было обнаружено почти полкилограмма особо опасного психотропного вещества полусинтетического соединения амфетаминового ряда. Молодой человек прибыл в нашу страну на автобусе сообщением «Санкт-Петербург – Гомель – Мозырь». На «черном» рынке данная партия товара стоит около 20 тысяч долларов США. По данному факту возбуждены уголовные дела за незаконное перемещение через таможенную границу, а также за незаконный оборот наркотических средств. Злоумышленнику грозит до 15 лет лишения свободы.