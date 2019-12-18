В преддверии 95-летия белорусского кино в кинотеатре «Мир» прошла творческая встреча с Владимиром Бокуном — директором, продюсером, сценаристом студии исторических фильмов и актрисой театра и кино Викторией Чумак. На презентацию одного из фильмов пригласили старшеклассников мозырских школ.

В канун 95-летия белорусского кино мозырские школьники и учащаяся молодежь получили интересный подарок: в кинотеатре «Мир» организовали встречу с директором, продюсером и сценаристом студии исторических фильмов Владимиром БОкуном. Команда «Мастерской Владимира Бокуна» создает фильмы об отечественной истории – цикл «Обратный отсчет», проект «Хроника Минского гетто» и новый проект «100 имен Беларуси». На встречу с талантливым и опытным представителем отечественной киноиндустрии пришли учащиеся 2, 5, 14 и 15 школ, гимназисты и лицеисты, учащиеся музыкального и медицинского колледжей и студенты педагогического университета. У каждого была возможность задать вопрос как самому Владимиру Викторовичу, так и еще одной гостье – актрисе театра и кино Виктории Чумак. Она исполнила главную роль в одном из фильмов проекта «100 имен Беларуси». Оценить игру Виктории и сам фильм гости творческой встречи смогли тут же: в «Мире» прошел и показ одного из фильмов цикла «100 имен Беларуси» «Зельдович. Теория горения и взрыва». Главный герой — выдающийся физик из Минска Яков Зельдович, является одним из создателей советского ядерного оружия, исследователем теории горения и взрыва, детонации, космологии.

Екатерина Юрченко, Светлана Грудько, Вячеслав Приписнов. ТКМ