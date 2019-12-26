В школах начались зимние каникулы. Специалисты напоминают о важности безопасного поведения

В школах начались зимние каникулы. Детский отдых – это долгожданный период для самих ребят и родителей и напряженный для медиков и педагогов. Специалисты считают необходимым напомнить ребятам и их родителям о важности безопасного поведения.

Зимние каникулы – время, когда школьные коридоры пустеют, а дворы, наоборот, наполняются детьми. И погода не всегда этому помеха. Много свободного времени и мало контроля – это формула, которая однозначно приводит к печальным последствиям. По наблюдениям медиков, количество травм в зимнее время увеличивается вдвое. Кстати, по прогнозам синоптиков, небольших морозов со снегопадами стоит ожидать уже в ближайшие выходные. А это может осложнить и дорожную обстановку. В последнее время в городе участились случаи ДТП с участием детей. Виной тому, в том числе, и короткий световой день. Совет от специалистов – обозначить ребенка световозвращающими элементами и научить безопасному поведению на дороге. Причиной несчастного случая может стать и неосторожное обращение с пиротехникой, и обычная елочная гирлянда, и незакрытая розетка. Задача родителей – обеспечить для детей безопасное пространство дома и контролировать нахождение на улице. Чтобы детская активность и любопытство не стали причиной травмы.

Лидия Потар, Вячеслав Пересыпкин. ТКМ