В Мозырском исполкоме прием по личным вопросам провел председатель Государственного комитета по науке и технологиям Республики Беларусь Александр Шумилин

В Мозырском исполнительном комитете прием по личным вопросам провел председатель Государственного комитета по науке и технологиям Республики Беларусь Александр Шумилин. Сразу несколько проблемных вопросов высокопоставленному чиновнику задал представитель Мозырского педагогического университета.

Прием по личным вопросам – достаточно популярная и действенная форма общения. Представители различных служб и ведомств выезжают в регионы, чтобы встретиться с людьми и помочь в решении тех проблем, которые сложно разрешаются на местах. В компетенции председателя Государственного комитета по науке и технологиям Республики Александра Шумилина вопросы научной, научно-технической и инновационной деятельности, а также охраны прав на объекты интеллектуальной собственности. Среди записавшихся на прием – начальник научно-исследовательского сектора Мозырского педуниверситета Эдуард Гречанников. Один из его вопросов тоже связан с инновационной деятельностью, которая в основном ориентирована на технические разработки. Университету достаточно сложно встроится в эту систему, так как педагогическая деятельность предполагает гуманитарный характер. Так же Эдуард Гречанников обратил внимание еще на один проблемный момент. Это классификатор профессий, который не позволяет студентам вплоть до третьего курса становится помощниками научных сотрудников и заниматься научной деятельностью. Тогда как сроки обучения по многим специальностям сократилось до 4 лет. В итоге, студенты заканчивает ВУЗ, не успев завершить работу над научным проектом. Александр Шумилин со своей стороны пообещал разобраться во всех тонкостях поставленных вопросов.

Лидия Потар, Юрий Горобец. ТКМ