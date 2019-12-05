В Мозыре в ночном клубе девушка разбила обидчику голову бутылкой

В мозырском ночном клубе буквально перед закрытием произошел инцидент. У барной стойки стояла компания –девушка и ее знакомый. Ребят задела мимо проходящая пара. Молодые люди возмутились вслух. Это услышал другой посетитель, которому показалось, что претензия озвучена грубо и адресована ему. В итоге завязалась словесная перепалка. В течение нескольких минут участники конфликта на словах выясняли отношения, периодически пытаясь устроить потасовку. В итоге конфликт разрешила девушка, кардинально, она подошла к обидчику и разбила о его голову пивную бутылку. Потерпевший сразу же обратился в милицию. По результатам проверки в отношении мозырянки возбудили уголовное дело за особо злостное хулиганство.