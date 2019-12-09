В Мозыре состоялась 11 Открытая Республиканская спартакиада инвалидов-колясочников «Палеская восень». Соревнования прошли в спортивном зале СДЮШОР №1 и собрали около сотни участников.

11 Открытая Республиканская спартакиада инвалидов-колясочников «Палеская восень» собрала на одной спортивной площадке 20 команд. Это белорусские Бобруйск, Борисов, Брест, Гомель, Гродно, Жлобин, Полоцк, Орша, Климовичи, Хойники, российский Брянск и украинские Луцк и Чернигов. Открытие спартакиады провели по всем канонам спортивных состязаний: построение, гимн, поднятый флаг, ароматный каравай для каждой команды и, конечно, напутственные слова для всех участников.

Организаторы констатируют: участников могло бы быть и больше, но пока принять такое количество особенных спортсменов не может ни одна спортивная площадка города. Тем не менее, в рамках спартакиады в этом году провели самый крупный в нашей стране турнир по настольному теннису среди колясочников.

Участники могли показать себя в дартсе, стрельбе из пневматической винтовки, лука, биатлоне, а еще в шаффлборде, кульбутто, корнхолле и дигатлоне. Независимо от результатов каждый спортсмен уже одержал победу над собственной ленью и преодолел главный барьер – переступил порог собственного дома. Антонина Арсонова приехала в Мозырь из Брянска. В коляске уже больше 40 лет, примерно столько же занимается спортом. Говорит, преодолевать расстояния помогают большое желание и добрые люди. Александр Малиновский живет в украинском Луцке. На подобном мероприятии впервые. Приехать убедили друзья.

Для одних главное участие, другие, однажды почувствовав вкус победы, не желают возвращаться домой без наград. Дух соперничества на этой площадке перемешался с атмосферой взаимопонимания и дружбы. Спартакиада «Полеская восень» в таком формате проводится в последний раз. Организаторы решили объединить два мероприятия: летнее и осеннее в одно. 11 Полесская восень выявила победителей. Третье место в командном зачете заняла команда из Орши, вторыми стали представители Брянска, первенство у мозырян. Команда Мозырь1 стал лидером соревнований.

Лидия Потар, Олег Фицнер, Юрий Горобец. ТКМ