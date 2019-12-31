В канун Нового года значимый подарок передали отделу образования района. Сразу два автомобиля пополнили автопарк

В канун Нового года значимый подарок передали отделу образования района. Сразу два автомобиля пополнили парк техники. Машины уже испытали на прочность малыши Козенской средней школы.

Дедушка Мороз и Снегурочка заглянули в Козенскую школу в дни каникул. Правда, на этот раз дорогие подарки не смогли уместиться в мешке. По команде Деда Мороза на счет «три» прямо во двор заехали две машины: изотермический фургон и школьный автобус. Такой новогодний подарок системе образования района сделали районные власти. 145 с половиной тысяч рублей на приобретение техники выделены из местного бюджета. Транспортную проблему полгода назад озвучили на заседании райисполкома, где рассматривались вопросы готовности учреждений образования к новому учебному году. К новому календарному году проблему удалось решить. До сих пор образование располагало одним продуктовым фургоном. Еще одну машину приходилось нанимать со стороны. Что касается автобусов, то с ними еще сложнее. Для подвоза детей запрещено использовать технику старше 10 лет. Поэтому школьные автобусы, досрочно ушедшие на пенсию, передают в сельскохозяйственные организации. Новая техника оснащена согласно всем существующим требованиям. Теперь в автопарке отдела образования 10 школьных автобусов. Такого количества техники достаточно, чтобы обеспечить доставку к месту учебы ребят из отдаленных деревень.

Лидия Потар, Юрий Горобец. ТКМ