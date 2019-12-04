В каком городе живут Барбоскины? Как зовут профессора из Гарри Поттера? Растут ли киви на лианах? Детская «Мозгобойня»

Популярный паб-квиз среди взрослых – теперь и для детей! Сразу десять команд стали участниками второй детской «Мозгобойни» в Мозыре. Накал эмоций и борьба за призовые места оказались такими, что нервы сдавали… у родителей!

В каком городе живут Барбоскины? Как зовут профессора из Гарри Поттера? И растут ли киви на лианах? Ответы на десятки интересных, местами сложных и каверзных, вопросов давали участники второй детской «Мозгобойни». Популярный среди взрослых мозырян паб-квиз, теперь завоевывает детскую аудиторию. Ученики первых-четвертых классов объединились в десять команд. А это – почти в два раза больше, чем на первой игре. Каждый из пяти туров – интересен по-своему. Самым сложным для непосредственных и веселых юных интеллектуалов оказалось… нет, не поиски правильных ответов! А проявить усидчивость и терпение. Впрочем, удержать внимание требовательной детской аудитории организаторам удалось. Сложнее всего пришлось группам поддержки: взволнованные родители активно болели, пытались сдерживать эмоции и, главное, не подсказывать. Ведь «Мозгобойня» учит не только играть в команде, но и побеждать, и проигрывать.

Возраст участников детской «Мозгобойни» — до 10 лет. А самой маленькой «умнице» оказалось чуть больше шести. Призы и подарки от партнеров и спонсоров детской «Мозгобойни» получили все команды без исключения. Но борьба за лидерство развернулась нешуточная! Расстановку сил полностью поменял пятый блиц-тур. Ответив правильно на все его вопросы, вперед вырвалась команда «ЧудоУм», полностью оправдав свое название!

Следующая игра пройдет уже в новом году. Следить за новостями проекта можно в социальных сетях ВКонтакте и Инстаграм.

Екатерина Юрченко, Светлана Грудько, Виктор Цырулик, Юрий Горобец. ТКМ