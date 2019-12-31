В инспекции Министерства по налогам и сборам по Мозырскому району подвели итоги конкурса «Налоги глазами детей». В художественном соревновании приняли участие 80 работ. Победителей наградили дипломами и подарками.

Эта новогодняя труппа, пожалуй, одна из самых законопослушных в районе. Свою гастрольную предпраздничную деятельность новогодние персонажи начали только после уплаты всех сборов. А как по-другому. Утренник проходит в налоговой инспекции. Это даже не утренник, а поздравительное мероприятие. Чествовали победителей конкурса рисунков «Налоги глазами детей». В нем приняли участие 80 работ, картин, созданных юными мозырянами. Членам жюри определить лучших из лучших было непросто. Налоги нужны и важны. Это, можно сказать, зарплата государства. Начальник отдела образования Любовь Клепчукова на конкретных примерах рассказала ребятам, на что тратятся собранные деньги. Налоги – это образование, культура, здравоохранение, транспорт. Юные и талантливые участники конкурса через живопись воплощали свое виденье серьезного вопроса. Помимо подарков, победители конкурса рисунка, а их 11, получили массу позитивных эмоций и новые знания. Для ребят была организована экскурсия, в ходе которой они познакомились с работой налоговой инспекции.

Виктория Синицкая, Вячеслав Приписнов. ТКМ