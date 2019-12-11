В дни зимних каникул центр циркового искусства «Арена» представит новую постановку под названием «Снежная королева».

Цирковой проект студии «Арена» «Снежная королева» — это одновременно и красивое шоу, и увлекательный спектакль, и настоящее новогоднее представление со всеми сопутствующими атрибутами. Одна из самых любимых зимних детских сказок будет показана интересным языком – языком цирка. «Снежная королева» от мозырских артистов – это захватывающие трюки, красивая музыка, невероятные костюмы, великолепные танцы, и много-много волшебства! Вместе с бесстрашными воздушными гимнастами и акробатами, вы будете следить за главными героями. И, конечно, наслаждаться представлением! Показы начнутся уже 24 декабря.