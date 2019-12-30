Утренник в детской больнице

Мозыряне готовятся к встрече Нового года. И если для взрослых праздник – это хлопоты, пускай и приятные, то для детей – это долгожданное событие, чудеса и подарки. Традиционный утренник прошел в детской больнице.

Нарядная елка, веселые дети в предвкушении праздника. И это несмотря на то, что утренник проходит в детской больнице. Юных зрителей развлекают Баба Яга, Леший, Снеговик и, конечно, главные новогодние персонажи Дед Мороз и Снегурочка. Учащиеся средней школы № 1 подготовили скорее не представление, а настоящую детективную праздничную историю. Все вместе искали подарки, в итоге их нашли и елочку зажгли. Хороводы, танцы, песни и теплые поздравления. Детская больница не остается без внимания со стороны районной администрации. В этом году было приобретено новое современное оборудование. Вот и к Новому году – очередной денежный сертификат. А лучшим подаркам гостям праздника – стал детский смех и искренние позитивные эмоции маленьких пациентов больницы. Главное пожелание – чтобы ребята встретили 2020 год у себя дома. Ярким и сладким завершением праздника стало вручение подарков. Помимо конфет, ребята получили и мягкие игрушки.

Виктория Синицкая, Вячеслав Пересыпкин. ТКМ