Уникальный интерактивный «Музей женщин Мозырщины» открыли на базе школы № 11

Женщинам посвящают стихи, песни и даже целые музеи. Уникальный интерактивный «Музей женщин Мозырщины» сегодня торжественно был открыт на базе средней школы № 11. Инициатива создания принадлежит районной организации «Белорусского союза женщин».

Около 30 известных женщин Мозырщины прошлого и настоящего. Их история собрана в этом музее. Герои Советского Союза, подпольщицы, врачи, матери воинов-интернационалистов, руководители, общественницы, депутаты Палаты Представителей и члены Совета Республики Национального собрания, спортсмены, деятели культуры. У каждой своя биография, свои заслуги, но всех их объединяет любовь к родному мозырскому краю. Идея создания принадлежит районной организации «Белорусского союза женщин», она возникла более года назад. Открытию музея предшествовала кропотливая работа – личные встречи с героинями, сбор уникальных разноплановых экспонатов: это и письма с фронта, и ордена, и медали, и грамоты, и удостоверения.

Мозырский район тоже возглавляет женщина-руководитель. Карьерное становление Елены Павлечко заняло почетное место в этом музее. Район стабильно развивается, на лидирующих позициях не только в области, но и в республике. Кстати, на Мозырщине – гендерное неравенство. Более 60 процентов руководящих должностей занимают представительницы прекрасного и далеко не слабого пола. Деление по половой принадлежности уже давно неактуально, за всю историю женщины доказали, что они могут быть нежными и любящими женами и матерями и в тоже время профессионалами своего дела, способными на решительные поступки. Белорусский Союз женщин аккумулирует эту неиссякаемую энергию. На данный момент в музее уже более 1100 экспонатов. Не все они представлены на стендах. Помещение сравнительно небольшое, но музей современный. Информацию можно посмотреть также на интерактивном экране. А виртуальную экскурсию по музею женщин Мозырщины можно совершить на сайте средней школы № 11. Открытие состоялась, но это далеко не завершение исследовательской деятельности. На данный момент ведется активная работа, а также поиск новых героинь.

Виктория Синицкая, Олег Фицнер. ТКМ