Труп женщины 1977 года рождения был обнаружен на первом этаже многоэтажки по улице Пролетарская. Мозырским районным отделом Следственного комитета возбуждено уголовное дело.
Страшную находку обнаружили в пять утра воскресенья, 22 декабря, в одной из многоэтажек по улице Пролетарская. Возле лестницы на первом этаже лежала полураздетая женщина без признаков жизни. Позже эксперты скажут, на теле погибшей – множественные телесные повреждения. А вот полную картину трагического происшествия еще предстоит установить следственной группе.
По подозрению в совершении преступления задержаны сразу три местных жителя – двое мужчин и девушка. Сейчас они находятся в изоляторе временного содержания. Известно, что погибшая ранее неоднократно судима, вела ассоциальный образ жизни. Расследование обстоятельств криминального происшествия продолжается.
Екатерина Юрченко, Светлана Грудько, Вячеслав Приписнов. ТКМ
Убийство на Пролетарской
Труп женщины 1977 года рождения был обнаружен на первом этаже многоэтажки по улице Пролетарская. Мозырским районным отделом Следственного комитета возбуждено уголовное дело.