Убийство на Пролетарской

Труп женщины 1977 года рождения был обнаружен на первом этаже многоэтажки по улице Пролетарская. Мозырским районным отделом Следственного комитета возбуждено уголовное дело.

Страшную находку обнаружили в пять утра воскресенья, 22 декабря, в одной из многоэтажек по улице Пролетарская. Возле лестницы на первом этаже лежала полураздетая женщина без признаков жизни. Позже эксперты скажут, на теле погибшей – множественные телесные повреждения. А вот полную картину трагического происшествия еще предстоит установить следственной группе.

По подозрению в совершении преступления задержаны сразу три местных жителя – двое мужчин и девушка. Сейчас они находятся в изоляторе временного содержания. Известно, что погибшая ранее неоднократно судима, вела ассоциальный образ жизни. Расследование обстоятельств криминального происшествия продолжается.

Екатерина Юрченко, Светлана Грудько, Вячеслав Приписнов. ТКМ