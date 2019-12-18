У мозырянина изъяли 338 г насвая

Вечером 15 декабря внимание сотрудников роты патрульно-постовой службы милиции Мозырского РОВД привлек молодой человек. Увидев правоохранителей, он изменил направление движения и ускорился. Милиционеры нагнали неизвестного. При личном обыске у 23-летнего мозырянина нашли 12 полимерных пакетов с некурительным табачным изделием общим весом 338 г. В отношении молодого человека составлен административный протокол по ч.2 ст.16.10 КоАП Беларуси (незаконные действия с некурительными табачными изделиями, предназначенными для сосания и (или) жевания). Судом Мозырского района на владельца запрещенного товара наложено взыскание в виде штрафа в размере 10 БВ (Br255).