У Мозырского районного комитета Коммунистической партии Беларуси – новый лидер. Первого секретаря избрали в рамках отчетно-выборной конференции

Очередная отчетно-выборная конференция Мозырского районного комитета Коммунистической партии Беларуси собрала в единомышленников-однопартийцев. Подводили итоги работы за два года – с октября 2017-го по ноябрь 2019-го. Это время оказалось насыщенно большими общественно- и политически значимыми событиями. Вместе со всей страной коммунисты отметили вековые юбилеи Октябрьской революции и комсомола, 75-летие освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков. Активно участвовали в кампаниях по выборам в местные советы депутатов и парламент. В средней школе №12 после реконструкции открылся музей комсомола. Среди своих заслуг мозырские коммунисты называют и инициативы по присвоению новым городским улицам имен известных земляков. Так появились улицы имени Ивана Кёника и Григория Гончара. Подводя итоги, члены районного комитет КПБ определились и с планами на будущее. У руля в ближайшие четыре года будет стоять опытный партиец Владимир Цвирко. Его кандидатуру в качестве первого секретаря Мозырского районного комитета Коммунистической партии Беларуси поддержали единогласно.

Екатерина Юрченко, Светлана Грудько, Вячеслав Приписнов. ТКМ