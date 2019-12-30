Туристический потенциал Гомельщины. Рекламный тур для туроператоров Украины

Нам есть что показать и о чем рассказать. Решили в «Гомельоблтуристе» и организовали специальный рекламный тур для отечественных и зарубежных туроператоров. Для людей, которые сами, на профессиональном уровне, предлагают туристам маршруты, тоже проложили маршрут. Гомель-Юровичи- Мозырь- Гомель. Руководствовались принципом – впечатлишься сам, красочно расскажешь другому. Гомельская область, и в частности Мозырь, настоящий туристический рай. Просто то, с чем рядом живешь, часто не замечаешь и перестаешь ценить. А вот туристы впечатляются. Туроператоры Украины, а этот раз были представители Меньщины эмоций не скрывали. В наших краях не в первый раз, но удивляться и восхищаться не перестают. Сейчас в целом на территории постсоветского пространства меняется отношение к туризму. Так что такие рекламные туры – это и разработка новых, интересных маршрутов, и привлечение потенциальных туристов. Так что если в ближайшее время вы услышите на улицах украинскую речь, знайте – рекламный тур дал свои результаты.

Светлана Грудько, Юрий Горобец. ТКМ