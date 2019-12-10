Торговый центр «Бобровский» распахнет двери для первых покупателей в субботу, 14 декабря! На праздничном открытии выступит Александр Солодуха

Одно из самых ожидаемых событий этого года – открытие крупнейшего торгового центра «Бобровский», — вот-вот произойдет! Уже в эту субботу, 14 декабря, двери десятков магазинов распахнутся для первых покупателей. Площадь «Бобровского» более 21 тыс. кв.м. На большой территории разместились супермаркет, кафе, магазины одежды, обуви, косметики, бытовой техники. Рядом предусмотрена вместительная парковка.

Откроется «Бобровский» ровно в 12 часов. А с 14 до 17 часов пройдет развлекательная шоу-программа. Организаторы обещают, каждый найдет себе занятие по душе: и взрослые, и самые маленькие посетители. Внутри торгового центра будет располагаться множество локаций, которые создадут атмосферу незабываемого праздника. Вас ждут выступление кавер-бэнда «Эндорфин», конкурсы и призы, научное шоу, аниматоры, аквагрим и фотозона. Специальный гость — Александр Солодуха!