Спектакль по мотивам трагедии Уильяма Шекспира «Ромео и Джульетта» поставили учащиеся средней школы № 16. Причем, на немецком языке. Немецкая гостиная – мероприятие, которое ежегодно проводится в школе.

Столовая школы №16 один раз в год превращается в немецкую гостиную. Здесь собираются дети, родители и педагоги. Общение, песни, танцы. В этот раз начало вечера посвятили родителям, которые принимают активное участие в школьной жизни своих детей. Кульминация праздника – театральное представление на немецком языке. Обеденный зал в качестве театральных подмостков, педагог в качестве режиссера, все роли исполняют учащиеся разных классов. Все вместе замахнулись на Уильяма Шекспира. Правда, его пьесу «Ромео и Джульетта» не только перевели на немецкий, но немного переделали, лишив драматического конца. В роли Ромео –Ярослав Леонович, Джульетту сыграла Даша Зданевич. По задумке авторов, в судьбу Ромео и Джульетты вмешались неземные силы. Даша Коваленко исполнила роль инопланетянки. Сделать процесс изучения иностранного языка увлекательным, научить детей не только говорить на немецком, но и думать и, если можно так сказать, чувствовать язык. Немецкая гостиная распахивает свои двери уже в шестой раз. По мене взросления артистов, растет словарный запас, а вместо простых детских сказок, теперь здесь осваивают более сложные постановки.

Лидия Потар, Виктор Цырулик, Юрий Горобец. ТКМ