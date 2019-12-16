Солодуха, подарки и четыре десятка магазинов известных брендов. Открытие торгового центра «Бобровский»

Открытие крупнейшего в Мозыре торгового центра собрало тысячи мозырян. В торжественной церемонии приняла участие председатель райисполкома Елена Павлечко, а на концерте выступил известный белорусский исполнитель Александр Солодуха.

Современный Мозырь задает уверенный тон региональной торговле. В субботу, 14 декабря, в городе распахнул двери крупнейший торговый центр. В первый же день «Бобровский» посетили тысячи горожан, чтобы первыми оценить ассортимент, цены и уровень обслуживания. В торжественной церемонии перерезания традиционной красной ленты приняла участие председатель райисполкома Елена Павлечко. Открытие торгового центра «Бобровский» подарило мозырянам немало ярких приятных эмоций – бесплатная сладкая вата и воздушные шарики с фирменными логотипами, конкурсы с призами, анимация и аквагрим, подарки первым покупателям. Кульминацией праздника стал концерт с участием модного кавер-бенда и известного белорусского исполнителя Александра Солодухи. В числе главных действующих лиц шоу-программы оказались и представители мозырской молодежи: самые смелые выходили на сцену, участвовали в розыгрышах, танцевали, веселились и тоже получали подарки. На более чем 20-ти тысячах квадратных метров «Бобровского» расположились четыре десятка магазинов известных брендов. Для местного бизнеса – это возможность конкурировать. А у мозырских покупателей впервые появилось право выбора среди известных брендов с мировыми именами. И за этим самым выбором не нужно ехать в столицу или областной центр. Уже работают «Глория Джинс», «Остин» и «Систерс», магазины косметики «ДНК», «К-бьюти» и «Ив Роше», салоны связи и ювелирные магазины. В ближайшие месяцы ожидается открытие еще нескольких магазинов. Здесь же появится детский игровой клуб и новые точки общепита.

Огромную площадь в «Бобровском» занимает известный в Мозыре «Смак». В просторном торговом зале – тысячи товарных позиций. Хлебобулочные и колбасные изделия, мясо и рыба, «молочка», бакалея, и, конечно же, овощи и фрукты, продукция собственного производства. Есть здесь и непродовольственные товары ежедневного спроса – хозяйственные мелочи, бытовая химия и косметика, товары по уходу за детьми и многое другое. После приятного шоппинга есть возможность отдохнуть за столиком в мини-кафе. Прекрасный выбор, широкие проходы для покупателей, грамотное зонирование. Уже в первый день работы по длинным очередям и заполненным корзинкам было понятно – преимущества «Смака» оценили по достоинству. Торговый центр «Бобровский» — еще один шаг к комфортной городской жизни. Для удобства покупателей – бесплатная парковка на 800 машино-мест. Режим работы торгового центра – с 9.00 утра до 10.00 вечера без выходных. Так что ездить за покупками можно в любое удобное время. Добро пожаловать в «Бобровский»!

Екатерина Юрченко, Светлана Грудько, Вячеслав Пересыпкин, Олег Фицнер. ТКМ