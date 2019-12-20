Скидки, бонусы, выгодные рассрочки и кредитные предложения! В Мозыре открылся еще один «5 элемент»

Торговый центр «Бобровский» пополнился очередным современным магазином, а мозыряне получили настоящий праздник.

Последние приготовления перед торговым стартом, завершающий инструктаж сотрудников и вот уже известный белорусский ведущий Денис Курьян зазывает посетителей торгового центра «Бобровский» на открытие нового магазина «5 элемент». Организаторы приложили максимум усилий, чтобы это событие мозырянам действительно запомнилось. 12-летняя Валентина Гайдукова еще до открытия магазина стала обладательницей подарка от «5 элемента». Школьница, благодаря хорошим знаниям истории, победила в викторине. Мозырянин Александр Кашевич стал первым покупателем. А первым, традиционно, внимание и подарки. «5 элемент» – это бренд, знакомый мозырянам. Второй по счету магазин в городе. Более 20 000 наименований товаров, представленных в сети магазинов, а также на одноименном сайте, более 100 товаров по суперценам каждый день, постоянные сменяющие друг друга акции и спецпредложения. Что касается покупок в магазине, то здесь ряд преимуществ: товар можно увидеть, как говорится, в живую, подержать в руках, проверить функциональность, а, главное, получить грамотную консультацию. По критериям того, что вы хотите – специалист подберет вам соответствующую модель, где будут оптимально сочетаться цена-качество. Бытовая и компьютерная техника, акустика, электроника, смартфоны. Широкий выбор товаров и аксессуаров. Для удобства покупателей все торговое пространство разделено на зоны. Те, кто пришел на открытие первыми, охотно делились своими впечатлениями.

Скидки, бонусы, выгодные рассрочки и кредитные предложения! С 20 по 22 декабря посетителям нового магазина «5 элемент» за каждую покупку от 100 рублей на бонусную карту будет начисляться 20 % от стоимости покупки. Бонусы можно обменять на скидку до 30 процентов от стоимости следующих приобретений. Также только для посетителей магазина в торговом центре «Бобровский» доступны специальные суперцены на ряд товаров, а за некоторые позиции можно получить подарок. Адрес нового «5 элемента»: Рыжкова, 94.