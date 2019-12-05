Сегодня десятки мозырян наблюдали за спасательной операцией на реке Припять возле Старого моста. Что там произошло?

5 декабря около 11 часов утра все мозырские службы экстренного реагирования получили тревожное сообщение – на Припяти в районе Старого моста тонут 2 человека. На место ЧП в срочном порядке выехали сотрудники МЧС, водные спасатели, медики. К слову, ситуация была условная, тренировочная. Это своего рода экзамен, который был сдан успешно. Он продемонстрировал полную готовность к такого рода чрезвычайным ситуациям. На данный момент такие учения весьма актуальны. Вот только нескольких последних происшествий. В конце ноября на реке Сож под лед провалились двое рыбаков, жителей Чечерска, их удалось спасти. 2 декабря в Барановичах едва не утонули трое детей, которые пробовали первый лед на прочность и опять же провалились. Чудом их спас случайный прохожий. В Витебской области зимняя рыбалка обернулась трагедией. Двое мужчин утонули. Спасатели бьют тревогу и призывают граждан к осмотрительности. Специалисты обращают внимание: толщина льда на озерах, не говоря о реках, не достигла безопасной отметки. Выход на такой лед смертельно опасен!