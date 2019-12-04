Сборная команда по программированию Мозыря и Гомеля вновь прославила страну. Из Санкт-Петербурга ребята привезли медаль и диплом ХХ Всероссийской командной олимпиады школьников

Финал XX Всероссийской командной олимпиады школьников по программированию проходил в Санкт Петербурге в последних числах ноября. Он объединил 13 государств. В нем участвовали команды, состоящие из трёх школьников. Команды представляли школы и учреждения дополнительного образования. Финал предварял отборочный интернет-тур. По его результатам из 86 команд были отобраны 10 лучших. Среди них и команда школьников Мозыря: Егор Кучар, Богдан Коноплич и Григорий Бараболя. Также по результатам регионального соревнования в Гомеле была отобрана сборная команда двух городов «Гомель + Мозырь, КЮП» Андрей Мищенко, Андрей Костяной, Антон Харрасов. В финале Всероссийской командной олимпиады школьников по программированию приняли участие 252 команды. Сборная команда двух городов «Гомель + Мозырь, КЮП» заняла 11 место по итогам соревнования и награждена дипломом I степени и бронзовой медалью Всероссийской олимпиады. Команда стала лучшей белорусской командой на олимпиаде. Напомним, тренирует ребят педагог дополнительного образования «Клуба юных пожарных г. Мозыря» Алексей Борунов. Финансовую поддержку школьникам-программистам неизменно оказывает Мозырский НПЗ.