Санаторий «Сосны» приглашает посетить процедуры криотерапии и инфракрасную сауну.

Полезный холод и спасительная жара. В санатории «Сосны» открытого акционерного общества «Мозырский НПЗ» вдобавок к многочисленным имеющимся процедурам начали применять сразу две весьма действенные оздоровительные методики. Криотерапия – дозированное воздействие холодом и инфракрасная сауна – для тех, кто любит погорячее.

Галина Гордиенко в кабинку инфракрасной сауны заходит смело. Для нее это не первая подобная процедура. Ощущения приятные, эффект положительный.

Механизм воздействия тепла на организм в инфракрасной сауне почти такой же, как и в обычной бане. Принципиальная разница заключается в том, что в парилке сначала прогревается воздух, а в такой кабинке инфракрасное излучение прогревает непосредственно тело, причем на большую глубину — до 4 см, а вот воздух нагревается не сильно. Глубокий прогрев тела вызывает и более сильное потоотделение, в 2-3 раза сильнее, чем в традиционной сауне. В итоге шире раскрываются поры, шлаки и токсины выводятся более интенсивно. Кроме видимого косметического эффекта такая процедура благотворно влияет на весь организм.

Ледяную прорубь в санатории предлагают заменить общей криотерапией. Нырнуть в омут с азотом прямо перед видеокамерой решились спортсменки волейбольной команды «Жемчужина полесья». Спортивные травмы требуют особого внимания.

Три минуты в парах жидкого азота при температуре — 150 градусов выдержать не так просто. Но невероятно полезно. Криотерапия – это стрессовая методика, которая стимулирует организм на самовосстановление. Считается, что десять сеансов криотерапии приравниваются к трехгодичной тренировке по закаливанию.

Новое оборудование в санатории сейчас активно используют в числе других. Желающих хватает. Кстати, испытать на себе целительное воздействие холода и тепла могут все мозыряне. При отсутствии противопоказаний, в санатории можно пройти курс оздоровительных процедур. Правда, время нужно согласовать, заранее позвонив по указанному телефону (37-35-05). «Сосны» ждут всех, кто не безразличен к своему здоровью.