С первых классов определиться с выбором своего жизненного пути. Профориентация в 9-ой школе

С первых классов определиться с выбором своего жизненного пути. В мозырских школах большое внимание уделяют профориентационной деятельности. А чтобы ребятам было интересно, в рамках открытых уроков родители одноклассников рассказывают о своей сфере деятельности.

Ученица 1-го класса средней школы № 9 Ульяна Колоцей сегодня испытывает особую гордость. На открытом уроке, посвященном профориентационной деятельности, перед одноклассниками выступает ее отец. Григорий Колоцей рассказывает о том, как когда-то пришел на Мозырский нефтеперерабатывающий вначале на практику, после на должность слесаря, сейчас он уже механик. Через призму одного человека познакомить с работой всего предприятия, причем, предприятия-гиганта, флагмана отрасли. Задача непростая, ведь аудитория очень юная, первый год в школе. Но Григорий с задачей справился, готовился, но главный стимул –

это любовь к работе. Ульяна восхищается своим папой и о его работе знает в подробностях. Но в дальнейшем хочет связать свою жизнь с творчеством. Родители, рассказывающие о своей работе, –

это популярная форма профориентационной деятельности. После подобных лекцией ребята, если и не определятся, то точно, задумаются. А еще подобные открытые уроки – это наглядная демонстрация успешной работы, так называемого, образовательного тендема: педагоги – родители, взаимодействие взрослых, на которых равняются дети.

Виктория Синицкая, Олег Фицнер. ТКМ