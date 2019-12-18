С 14 по 22 декабря на территории Гомельской области Госавтоинспекция проводит профилактическое мероприятие «Уступи дорогу пешеходу!»

За 11 месяцев этого года на территории Мозырского района совершено 22 наезда на пешехода, в которых 23 человека получили травмы различной степени тяжести. В 16 дорожных инцидентах виноваты именно водители. То есть пешеходы были сбиты на переходах. Дорожная обстановка, связанная с наездами на людей, в особенности в темное время суток, остается напряженной во всей Гомельской области. В связи с этим госавтоинспекторы инициировали проведение профилактического мероприятия.

Основная причина наездов – это то, что водители не предоставляют преимущество пешеходам в установленных для перехода проезжей части дороги местах. За это нарушение за 11 месяцев сотрудники Мозырского отдела ГАИ привлекли к административной ответственности более 1000 водителей. К слову, некоторые пешеходы тоже не отличаются особой дисциплинированностью. Переходят дорогу в неположенном месте, в ночное время суток не используют светоотражающие элементы. За 11 месяцев к административной ответственности привлечено более 1 850 пеших участников дорожного движения, из них 161 за то, что находились на проезжей части в состоянии алкогольного опьянения.

Виктория Синицкая, Юрий Горобец. ТКМ