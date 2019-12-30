Рождественский турнир по армрестлингу прошел в исправительной колонии №20. Его участниками стали 26 осужденных. Для чего в специализированных учреждениях проводят подобные соревнования, выясняла Екатерина Юрченко.

Первые спортивные награды Игнат Величко получил в юности в школе олимпийского резерва. Правда, дальнейшая жизнь будущую надежду бокса увела по кривой дорожке. Крайняя точка пути – исправительная колония №20 под Мозырем. Где, собственно, Игнат и смог проявить свои спортивные способности.

Попробовать свои силы за столом для армрестлинга вместе с Игнатом пришли еще 25 осужденных. На руках мерялись не только физической силой, но и проверяли эмоциональную выдержку. Ведь при выявлении сильнейшего в борьбе на запястьях важны как мощь в руках и плечах, так и сила духа. Этот факт подтверждает и главный судья рождественского турнира – победитель республиканских турниров Александр Беляй. Рождественский турнир по армрестлингу и силе хвата в исправительной колонии №20 проводится уже второй год подряд. Здесь уверены, любые взаимоотношения лучше выяснять за спортивным столом или со штангой в руках. В приоритете – привлечение как можно большего числа осужденных к здоровому образу жизни. Как и в любых других соревнованиях, победители и призеры получили свои награды. Грамоты, медали и торты. А еще – почет и уважение сокамерников, и мотивацию активнее готовиться к следующему спортивному событию.

Екатерина Юрченко, Светлана Грудько, Вячеслав Приписнов. ТКМ