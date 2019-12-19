Ребята из «таможенного класса» 8 школы пообщались с начальником Гомельской таможни Феликсом Яшковым

В рамках проекта ШАГ, аббревиатура расшифровывается как «школа активного гражданина», среднюю школу № 8 посетил начальник Гомельской таможни, Член Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь седьмого созыва Феликс Яшков. Кстати, в этом учреждении образования с этого года начал свою деятельность «таможенный класс».

Проект «Школа активного гражданина» – это тот случай, когда взрослые разговаривают с детьми на равных, причем, на серьезные темы, которые касаются прошлого, настоящего и будущего страны. Война и патриотизм, выборы, ключевые моменты развития. Главное цель – воспитать неравнодушных граждан. В этот раз в среднюю школу №8 приехал начальник Гомельской таможни, Член Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь седьмого созыва Феликс Яшков, чтобы пообщаться с ребятами. Беседа проводилась по темам «Традиции моей страны» и «Безопасное и ответственное поведение – наш осознанный выбор».

Визит в среднюю школу № 8 не случаен. Здесь с начала года начал работу таможенный класс. И чтобы попасть в него, нужно было пройти серьезный отбор. Ключевые критерии – хорошие оценки и такое же поведение. Мероприятия в рамках школы активного гражданина проходят в форме диалога. Для того, чтобы ребята были не просто пассивными слушателями, а проявляли любознательность и инициативу.

Виктория Синицкая, Юрий Горобец. ТКМ