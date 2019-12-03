Еще в 1992 году Генеральная Ассамблея ООН провозгласила 3 декабря Международным днём инвалидов. Этот день призван обратить внимание на людей с ограниченными возможностями. Во дворце культуры «Строитель» сегодня прошло тематическое мероприятие.

На этом мероприятии во дворце культуры «Строитель» привычных ведущих дублирует сурдопереводчик. Концерт посвящен Международному дню инвалидов. В числе зрителей те, кто ограничен в возможностях. Людей сближает не только радость. Схожие диагнозы тоже сплачивают, вместе проще бороться и адаптироваться. Равные возможности для разных людей. Лейтмотив Международного дня инвалидов.

По случаю международного дня инвалидов территориальный центр обслуживания населения от районной администрации получил сертификат на приобретение музыкального оборудования. Развитие творческого потенциала у людей с ограниченными возможностями – это важная часть реабилитации и социализации. Слово «инклюзия» все больше на слуху: о важности включения людей с психофизиологическими особенностями в активную общественную жизнь говорится все чаще. В отделении дневного пребывания для инвалидов на данный момент более 50 подопечных. Главная цель сотрудников – сделать максимум для того, чтобы эти люди чувствовали себя полноправными членами общества.

На концерте присутствовали представители общественных организаций, призванных защищать права людей с ограниченными возможностями, а также те, кто считает благотворительность, то есть спонсирование развития потенциала особенных людей – своим долгом и почетной миссией.

Виктория Синицкая, Олег Фицнер. ТКМ