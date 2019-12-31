Проект бюджета Мозырщины на 2020 год депутаты обсудили на последней в этом году сессии

Сегодня депутаты Мозырского районного Совета депутатов собрались на последнюю в этом году сессию. Основной вопрос – это проект бюджета Мозырщины на 2020 год.

Мозырские депутаты на 22, последней в этом году сессии, обсудили то, на чем будет зарабатывать район и куда пойдут финансы. Проект доходной части районного бюджета на 2020 год сформирован на основе параметров прогноза социально-экономического развития Беларуси и Гомельской области. За основу принят базовый сценарий. Он предполагает постепенный рост ВВП, среднегодовые курсы валют, цену на нефть и ставку рефинансирования на уровне 9,5 процентов. Основную часть бюджета формируют именно налоговые отчисления. Налоговая политика на следующий год будет осуществляться с учетом необходимости консолидации доходов бюджета в условиях реализации «налогового маневра» в Российской Федерации, а также иных факторов. Также в 2020 планируется получить из областного бюджета более 55 тысяч рублей. Что касается бюджетных расходов, то финансовая поддержка будет по-прежнему останется в таких сферах, как сельское хозяйство, охрана природы, топливо и энергетика, транспорт, жилищно-коммунальное хозяйство, здравоохранение, спорт и физическая культура, культура и социальная политика.