Представления для юных зрителей от мозырских коллективов

Новый год – это самый долгожданный праздник. К нему готовятся все без исключения. Заранее ведут подготовку к новогодним торжествам и многие творческие коллективы города, как профессиональные, так и любительские, и детские. В уходящем году представления прошли на многих городских площадках. Каждое из них было по-своему интересным и неповторимым.

Ансамбль «Палесская зорачка» в этом году подготовил и представил на сцене Городского Дворца культуры сказку под названием «Волшебный кристалл или Новогодние приключения Никиты и Даши». Музыкальный спектакль предназначался для детей всех возрастов. Совсем не скучно было и взрослым. В основе спектакля, конечно же, танец. Зрители, среди которых немало самых преданных поклонников – родителей, погрузились в удивительный мир сказки с доброй Феей, Бабой Ягой, Снегурочкой, Дедом Морозом, а также с главными героями сказки – Никитой и Дашей. Ребята телепортировались в разные страны мира. А помогали им в этом танцевальные композиции. Цирковая студия «Арена» вынесла на суд зрителей театрально-цирковую постановку «Снежная Королева» по одноименной сказке. В театрально-цирковом мюзикле задействован весь основной состав, автором и постановщиком выступил художественный руководитель студии «Арена» Сергей Кузнецов. «Снежная королева» — это одновременно и красивое шоу, и увлекательный спектакль, и настоящее новогоднее представление со всеми сопутствующими атрибутами. Но самое интересное, сказка рассказана языком цирка. Захватывающие трюки, красивая музыка, сменяющиеся декорации. Представления в «Арене» начались 24 декабря и будут идти до 5 января. Но вот достать билет на цирковое шоу – это практически удача. Театральные профессионалы – драмтеатр им. Ивана Мележа, в уходящем году порадовали юных зрителей сказкой «Инопланетенок» режиссера Романа Цыркина. Герои волшебной истории Котенок, Львенок и их инопланетный друг, свалившийся на Землю с Полярной звезды. Вместе они побеждают общего врага и не бросают друга в беде. Сказка о настоящей дружбе и взаимовыручке стала украшение новогодних праздников.

Молодежный театр «Легион» тоже подготовил для юных зрителей новогоднюю премьеру. 28 декабря на сцене ДК НПЗ состоялся показ постановки «Как Топа и Кнопа Новый год спасали». В центре новой яркой сказки от «легионеров» — история двух закадычных друзей. Спасая Новый год от Тоски и Истерики, главные герои преодолевают препятствия и опасности, спасают Снегурочку и оказываются в… Индии! Показы запланированы также на 2, 3, 4 и 5 января.