Сегодня на базе Мозырского районного исполнительного комитета состоялось подведение итогов служебной деятельности территориальной обороны Гомельской области за 2018-2019 год. На мероприятии также поставили задачи на ближайшую перспективу – 2019-20-е годы.

В Беларуси созданы Вооруженные Силы, которые способны решать задачи по обороне государства от агрессивных посягательств извне комплексно и профессионально. Одновременно в системе обеспечения военной безопасности важная роль отведена территориальной обороне. Именно вопросы территориальной обороны рассмотрели участники итогового мероприятия, которое прошло на базе Мозырского райисполкома. По итогам работы за 2019 год в этих вопросах именно Мозырский район признан лучшим. В мероприятии участие принял губернатор, руководитель зоны территориальной обороны Гомельской области Геннадий Соловей.

Роль территориальной обороны в обеспечении обороноспособности государства можно охарактеризовать формулой — «не вместо, а вместе». Определять приоритеты в работе, действовать комплексно… Наряду с подведением итогов на мероприятии также были поставлены задачи, цели и направления деятельности на будущий год.

Лидия Потар, Вячеслав Приписнов, ТКМ