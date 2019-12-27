По итогам второго этапа республиканской олимпиады по учебным предметам лидеры – учащиеся 16-ой и 14-ой школ

Подведены итоги второго этапа республиканской олимпиады по учебным предметам. По количеству завоеванных наград лучшими стали учащиеся 16-ой и 14-ой городских школ. Чествование победителей в 16 школе стало настоящим праздником.

Второй этап республиканской олимпиады по учебным предметам принес двум мозырским школам по 52 диплома разных степеней. 14 и 16 разделили первое место, завоевав самое большое количество дипломов. В канун Нового года торжественное чествование состоялось в средней школе №16. Участие в празднике приняли десятки ребят и педагогов. Слова поздравлений и благодарности каждому, кто своим старанием и трудолюбием прославлял родную школу высказала директор Оксана Ковалькова. Учащиеся и педагоги были награждены грамотами и подарками среди которых, ставшие уже традиционными, плюшевые мишки. Родителям «золотых голов» вручили благодарственные письма.

Особые слова были адресованы педагогам. Людям, чей педагогический талант помогает ребенку найти свою дорогу жизни.

Праздник интеллекта и творчества завершился. Но впереди у ребят и учителей еще один сложный этап. Многие из тех, кто выходил на сцену отправляется представлять район на третьем этапе республиканской олимпиады по учебным предметам.

Лидия Потар, Виктор Цырулик, Юрий Горобец. ТКМ