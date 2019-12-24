Отчетно-выборочная конференция Мозырского районного объединения профсоюзов прошла в райисполкоме. Об итогах работы за прошедшие пять лет и приоритетных задачах на будущее – смотрите далее.

Первая отчетно-выборочная конференция Мозырского районного объединения профсоюзов – событие исторически значимое. Созданное 1 января 2015 года, объединение координирует деятельность 4 районных организаций отраслевых профсоюзов, а также 266 «первичек» и профгрупп. Общая численность членов профсоюзов среди мозырян – более 44-х тысяч человек.

За прошедшие пять лет в жизни районного объединения произошло немало событий, как местного, так и республиканского масштаба: участие в выборных кампаниях и подписание соглашений, народно-патриотические акции и награждения заслуженных работников и трудовых династий. В 2019-м профсоюзный актив района отпраздновал 115-летие профсоюзного движения, встретил Олимпийский огонь и прошел парадным маршем по центральной площади города в День независимости Республики Беларусь и 75-летие освобождения Республики Беларусь от немецко-фашистских захватчиков. Но ошибочно думать, что профсоюз – это только развлечения и подарки. Среди приоритетных задач – повышение правовой грамотности населения. Защитить права работников, помочь вернуть невыплаченные средства, гарантировать оплату труда – в компетенции профсоюзных юристов. За несколько лет практика правовых бесплатных консультаций успешно себя показала. Контроль за безопасностью на предприятиях и порядком на рабочих местах, организация семинаров и конференций, благотворительные акции, выделение средств для удешевления детских путевок, мониторинг цен на социально-значимые товары. Все это – в рабочих графиках представителей профсоюзов.

На повестке дня отчетно-выборочной конференции также оказались выборы профсоюзного лидера на ближайшую пятилетку. Председателем Мозырского районного объединения профсоюзов единогласно избрана Анна Козакевич.

Екатерина Юрченко, Светлана Грудько, Вячеслав Пересыпкин. ТКМ