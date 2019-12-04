Очередной благотворительный паб-квиз пройдет 5 декабря в развлекательном центре «Спутник»

Выбирая из нескольких видов городских паб-квизов, мозыряне зачастую отдают предпочтение не только форме, но и содержанию. Каждая пятая игра «Джек Квиз» носит благотворительный характер, и собирает максимальное количество игроков. Очередная пройдет в четверг, 5 декабря, в развлекательном центре «Спутник». Поддержку в сборе средств организаторам интеллектуального вечера окажут волонтеры благотворительного фонда «Объединяя сердца». Деньги, которые пожертвуют участники «Джек квиза» пойдут на лечение ученицы средней школы №12, у которой диагностировано тяжелое заболевание. Кстати, еще можно присоединиться к умному проекту благотворительной направленности. Регистрация будет идти практически до начала игры.