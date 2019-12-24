На новогоднее представление цирковой студии «Арена» съехались ребята со всего Мозырского района. На этот раз зрители особенные – это дети с инвалидностью. На входе их приветливо встречали главные персонажи новогодних праздников: Дед Мороз и Снегурочка. Сегодняшнее представление – это своеобразное дополнение к традиционной широкомасштабной акции «Наши дети», которая в эти дни проходит по всей стране.
По инициативе мозырских властей и лично председателя исполкома Елены Павлечко, особенным детям решено было сделать особенный подарок. В дополнение к традиционным сладостям этим ребятам подарили сказку. А еще самые теплые слова и пожелания.
Свой главный новогодний сюрприз – сказку «Снежная королева» – циркачи Арены готовили около полугода. Известный сюжет щедро приправили яркими костюмами, эффектными, сменяющимися декорациями и лучшими цирковыми номерами. В итоге, известный сюжет заиграл необычными красками. На сцену выходили акробаты, эквилибристы, жонглеры…На представление в «Арену» пригласили всех детей с инвалидностью. Всего в районе таких ребят около 600. Те, кто не смог приехать на сказку, без подарка тоже не останется. Короб со сладостями получит каждый особенный ребенок.
Новогодняя сказка для особенных детей от цирковой студии «Арена»
На новогоднее представление цирковой студии «Арена» съехались ребята со всего Мозырского района. На этот раз зрители особенные – это дети с инвалидностью. На входе их приветливо встречали главные персонажи новогодних праздников: Дед Мороз и Снегурочка. Сегодняшнее представление – это своеобразное дополнение к традиционной широкомасштабной акции «Наши дети», которая в эти дни проходит по всей стране.