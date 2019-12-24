Новогодняя сказка для особенных детей от цирковой студии «Арена»

На новогоднее представление цирковой студии «Арена» съехались ребята со всего Мозырского района. На этот раз зрители особенные – это дети с инвалидностью. На входе их приветливо встречали главные персонажи новогодних праздников: Дед Мороз и Снегурочка. Сегодняшнее представление – это своеобразное дополнение к традиционной широкомасштабной акции «Наши дети», которая в эти дни проходит по всей стране.

По инициативе мозырских властей и лично председателя исполкома Елены Павлечко, особенным детям решено было сделать особенный подарок. В дополнение к традиционным сладостям этим ребятам подарили сказку. А еще самые теплые слова и пожелания.

Свой главный новогодний сюрприз – сказку «Снежная королева» – циркачи Арены готовили около полугода. Известный сюжет щедро приправили яркими костюмами, эффектными, сменяющимися декорациями и лучшими цирковыми номерами. В итоге, известный сюжет заиграл необычными красками. На сцену выходили акробаты, эквилибристы, жонглеры…На представление в «Арену» пригласили всех детей с инвалидностью. Всего в районе таких ребят около 600. Те, кто не смог приехать на сказку, без подарка тоже не останется. Короб со сладостями получит каждый особенный ребенок.