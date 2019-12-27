Новогодний волшебник из АП-2 уже 10 лет радует мозырян

На чем передвигается главный Новогодний волшебник Дед Мороз? Пешком? На санях, запряженных тройкой лошадей? Или на повозке с оленями? Ответ на этот вопрос выяснила наша съемочная группа. И он оказался совсем неожиданным.

На площади Примостовой дневное оживление. В какой-то момент автобусный муравейник дополняет необычная машина с совсем необычным водителем. По мнению сотрудников автобусного парка, дедушка Мороз по-мозырски ездит именно на общественном транспорте и именно за рулем. Этой праздничной традиции уже 10 лет. И много лет интересную идею воплощает Виктор Мазуркевич, он же главный автоДед Мороз. Кстати, реакция пассажиров бывает совершенно неожиданной. По словам Виктора Мазуркевича, особенно приятно дарить радость детям. Автобус отправляется в рейс. В динамиках слышатся первые поздравления. Удивление в глазах пассажиров сменяется улыбками. Сегодня никаких скучных фраз. Вместо «Асцярожна, дзверы зачыняюцца», поздравления, стихи и песни. Правда, совсем не детские. Репертуар Виктор подбирает по собственному вкусу.

Детям – сладости, взрослым – хорошее настроение. Проехать в таком автобусе – все равно, что получить заряд позитива. С 30 декабря количество автобусных волшебников умножиться. Дедушки Морозы сядут за руль автобусов, которые будут совершать рейсы по самым популярным маршрутам. Кроме 14-го, волшебников можно будет встретить в 16-ом, 4-ом и 201 автобусах. Необычным во всем этом сказочном действе остается только одно: добрая Снегурочка не только раздает конфеты, но старательно собирает деньги за проезд… Как говорится, в каждой сказке есть большая доля реальности.

Лидия Потар, Юрий Горобец. ТКМ