Неравнодушные к проблеме бездомных котов мозыряне подготовили петицию. Ее подписали сотни человек

Неравнодушные к проблеме бездомных котов мозыряне подготовили петицию и отнесли ее в районную администрацию. Зоозащитники очертили важные моменты, как гуманно взять под контроль ситуацию с бродячими четвероногими.

Зима как по погоде, так и по календарю. Возле рынка «ИсПал» зоозащитники проводят одну из последних в этом сезоне акций. Она как лотерейный билет для этих кошек и собак. Эти животные пока находятся на передержке у волонтеров. Но таких беспризорных четвероногих по городу сотни. Кто-то их подкармливает и спасает, кто-то вызывает службу отлова. И у каждой стороны свои аргументы. При этом никто не спорит: бездомная кошка или собака – это не порода такая, это результат человеческой безответственности. Подвижки в решении проблемы бездомных собак в городе благодаря зоозащитникам есть. С 2015 года реализуется программа по стерилизации бродяжек. С кошками все гораздо сложнее. Особенно сейчас, когда на улице холодно, а укрыться им негде. Татьяна Аксеник регулярно за собственный счет стерилизует бездомных мурлык, чтобы хотя бы они не плодили себе подобных. Но это капля в море. Поэтому Татьяна и выступила инициатором петиции, ее подписали десятки мозырян.

Петиция мозырян – это опыт решения аналогичной проблемы в других странах. Точный учет животных, жесткий контроль над размножением, обязательная стерилизация как домашних, так и уличных четвероногих. Волонтеры твердо уверены, мы нуждаемся в четком законе о животных, а самое главное, чтобы он реально работал. А пока те, кто действительно неравнодушен к судьбе братьев наших меньших, пытаются хоть что-то делать. В микрорайоне Заречный хотят установить вот такой кошачий домик, чтобы мурзикам было где зимовать и в целом, жить. Такие кошачьи домики повсеместно есть в Турции. Может быть они приживутся и у нас. Покажет время и уровень гуманности людей. В целом, единственная страна в мире, где официально нет бездомных животных, это Голландия. У животных там собственные права. В Германии четвероногие упоминаются даже в конституции, штраф за то, что выбросили кошку или собаку на улицу, может составлять 25 тысяч евро. За рубежом действуют достаточно жесткие законодательные нормы, регламентирующие обязанности владельцев домашних животных. Желающие завести домашнего питомца должны уплатить налог. Опять же в Германии он составляет 150 евро за первую собаку, 300 – за вторую. В странах постсоветского пространства ситуация иная, но постепенно, медленно и упорно она сдвигается в сторону цивилизованного мира.

Знакомьтесь, это Матильда. Она стала первой участницей программы по стерилизации безнадзорных животных. Помимо того, что собака не может размножаться, ее вакцинируют и регулярно обрабатывают от паразитов. Красная клипса на ухе как сигнал, что животное не агрессивное и не представляет угрозу. В Мозыре уже десятки собак с такими клипсами. А Матильду уже бездомной уже и не назовешь. Она живет в уютном и теплом коттедже. И хозяев у нее целый двор.

Виктория Синицкая, Виктор Цырулик, Юрий Горобец. ТКМ