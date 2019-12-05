Написать письмо в будущее предлагают мозырянам. Такую уникальную возможность предоставляет библиотека им. Пушкина

Написать письмо своим детям, внукам, родителям или любимым. Написать в будущее. Такая возможность появилась у жителей города. Рассказать о своих мечтах, чувствах или переживаниях сегодня, чтобы кто-то другой прочел об этом спустя месяцы или даже годы…Послание можно отправить в том числе и самому себе. Это своего рода личная капсула времени. Центральная библиотека имени Пушкина принимает все письма и обязуется хранить их до указанной отправителем даты. Написать письмо, упаковать в конверт, принести в центральную библиотеку им. Пушкина в отдел краеведения, указать получателя и установить дату вскрытия письма. В этот день адресат получит уведомление о том, что его ждет письмо. Пока писем немного. Акция продлится до конца года. Свое послание библиотекарям будущего напишет и коллектив Пушкинской библиотеки.

Лидия Потар, Юрий Горобец. ТКМ