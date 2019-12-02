Надежда, вдохновение, талант! Гала-концерт «Осенний аккорд-2019»

Надежда, вдохновение, талант! Под таким девизом прошел XV фестиваль-конкурс корпоративного творчества «Осенний аккорд-2019». Вместе с многочисленными зрителями наша съемочная группа поздравила победителей и призеров во время яркого гала-концерта.

Один раз в год Дворец культуры Мозырского нефтеперерабатывающего завода собирает на большой сцене самых творческих заводчан и членов их семей. Уже ожидаемо, каждый конкурсный отбор фестиваля корпоративного творчества «Осенний аккорд» – детский и взрослый, — длится несколько часов. А подготовка к нему длится не одну неделю. Юбилейный, 15-й по счету, фестивальный сезон подарил новые имена, новые возможности и новые, незабываемые эмоции. За годы существования «Осенний аккорд» зарекомендовал себя как одно из самых любимых мероприятий не только в кругу работников завода. Поддержать артистов-любителей приходят родственники и друзья. Одна из самых больших зрительских аудиторий – у юных вокалистов и танцоров. По-осеннему уютная атмосфера фестиваля покоряет многих. И звание «семейного» проекта Аккорд подтверждает из года в год. Во-первых, потому что заводчане любят называть себя одной большой семьей. Во-вторых, участники представляют все больше именно семейных номеров. Залог успеха совместной жизни – общие творческие увлечения. Лучшим выступлениям – достойные награды. Призеры и победители «Осеннего аккорда» получают дипломы, цветы, денежные премии. В этом году к поздравлениям присоединились четыре предприятия – ЗАО «Партнер и К», «Полесьеагроинвест», «Полесьепромжилстрой» и торговый дом «Белфут». Уже не в первый раз фестиваль поддерживают телеканал «Мозырь», районная организация «Белой Руси» и отдел идеологической работы, культуры и по делам молодежи райисполкома. А главной наградой была и остается зрительская любовь! Момент, который поражает каждого, кто оказался причастным к фестивалю (будь то организатор, член жюри, конкурсант или зритель в зале), — величина таланта людей, чья основная профессия далека от искусства. Они поют и танцуют, шутят и перевоплощаются, сочиняют и играют на музыкальных инструментах. И делают это действительно великолепно!

Екатерина Юрченко, Светлана Грудько, Вячеслав Приписнов. ТКМ