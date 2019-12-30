На все руки мастера. Ярмарка авторских идей ручной работы «Чудомаркет» в ТЦ «Малининский»

Ведущий архитектор проектного института, делающий стильные украшения из натуральной кожи, врач-стоматолог, который в свободное от работы время изготавливает резные свечи. Чем еще удивляли ремесленники на ярмарке авторских идей ручной работы «Чудомаркет», которая традиционно проходит в торговом центре «Малининский» смотрите далее в нашем репортаже.

Авторские эксклюзивные, с сильной энергетикой, сделанные с любовью и с душой. Предновогодняя ярмарка «Чудомаркет» объединяет людей творческих, а еще она дает мозырянам возможность перед Новым годом приобрести для своих родных и близких уникальные подарки. Интерьерные скульптуры из дерева и фанеры делает профессиональный художник Андрей Дюбак в тандеме со своей супругой. Муж вырезает, жена расписывает.

Сапожных дел мастер Вячеслав Федоров на выставку представил свои авторские работы из натуральной кожи. Стильные аксессуары дополнят любой образ, причем, за качество каждой строчки Вячеслав ручается. А вот ведущий архитектор проектного института Галина Рудько презентовала украшения из натуральной кожи. Создатель сей красоты уверена, ее произведения несут только положительную энергетику. Автор разработала символ своего бренда, на каждом изделии напоминание о том, что оно сделано с душой. Виталия Будник творческую профессию врача — стоматолога совмещает с не менее творческим хобби – изготовлением резных и декоративных свечей. Сделать произведение искусства из парафина – это ювелирная работа, впрочем, так же, как и поставить пломбу. Медработник Оксана Арумович в свободное от работы время дизайнер. Эксклюзивные войлочные изделия: головные уборы, аксессуары, одежда из натуральной шерсти в комбинации с кружевом и другими материалами, с авторский росписью. Согреться и выделиться, лейтмотив творчества.

И, как говорится, на закуску. Фруктовые чипсы, ЗОЖевский тренд, вкусное лакомство, полезный перекус. Банковский работник Анна Процко с увлечением взялась за новое хобби. Рождественские интерьерные букеты и венки, разнообразные блокноты, магниты, бижутерия, заколки, мыло и другие эксклюзивные изделия и только ручной работы. «Чудомаркет» – это проект, который объединяет людей творческих, которые действительно любят свое дело. И на таких ярмарках понимаешь, Мозырь – это город вдохновения, неиссякаемой энергии и полета фантазии.

Виктория Синицкая, Виктор Цырулик, Юрий Горобец. ТКМ