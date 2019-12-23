На страже воздушных границ Республики Беларусь. 1052-ому отдельному радиотехническому батальону на Кургане Славы было передано Боевое знамя

Боевое Знамя – это священная реликвия, символ воинской чести, доблести и славы. В торжественной обстановке в присутствии командования и личного состава ярко-красное знамя было передано 1052 отдельному радиотехническому батальону. Место, где проходила церемония, было выбрано не случайно. Курган Славы – это память о великом подвиге Времен Великой отечественной войны. Славные воинские традиции, преемственность поколений. Этот день войдет в историю радиотехнического батальона

Отныне в 1052 отдельном радиотехническом батальоне со всеми почестями и под круглосуточной охраной будет храниться свое боевое знамя. Это напоминание каждому военнослужащему о священном долге преданно служить Республике Беларусь, в случае чего защищать её мужественно и умело. Напомним, 1052 отдельный радиотехнический батальон, который дислоцируется на базе Мозыря, в мирное время выполняет боевую задачу, военнослужащие несут дежурство по охране госграницы в воздушном пространстве.

Виктория Синицкая, Олег Фицнер. ТКМ