На средства, собранные на районном субботнике, в детскую больницу закуплено новое оборудование

Подарок с социальным акцентом сделали себе мозыряне. На районном субботнике в марте этого года жители региона собрали 114 тысяч 480 рублей. На эти деньги в детскую больницу закуплено новое диагностическое оборудование. Подробности – в репортаже Екатерины Юрченко.

Все вместе – для блага и здоровья детей! На районном субботнике, который прошел в марте этого года, мозыряне собрали 114 тысяч 480 рублей. Общими усилиями шли к цели – помочь детской больнице. И сегодня здесь с гордостью рассказывают о новом оборудовании: закуплены два аппарата УЗИ и аппараты для холтеровского мониторирования ЭКГ и суточного мониторирования артериального давления.

Холтеровское исследование – один из самых популярных методов диагностики нарушений сердечного ритма. Он позволяет изучить симптомы предполагаемой аритмии и факторы риска, а также используется для контроля качества лечения ребенка. То, что раньше было из ряда фантастики, ныне – реальность.

Сочетание современнейшего оборудования и профессиональных кадров – главный тренд мозырского здравоохранения последних лет. Персонал и его обучение – вопрос, прежде всего, кадровой службы. А вот вклад в укрепление материально-технической базы – заслуга общая. Ведь самое важное, чтобы маленьким пациентам было здОрово и здорОво!

Екатерина Юрченко, Светлана Грудько, Олег Фицнер. ТКМ