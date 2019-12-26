На котельной по улице Интернациональной устанавливали новую трубу. За процессом наблюдала съемочная группа ТКМ

На котельной по улице Интернациональной в рамках реконструкции установили новую трубу. Операция по подъему многотонной конструкции продолжалась несколько часов. За процессом понаблюдала наша съемочная группа.

Работы по замене дымовой трубы на котельной по улице Интернациональной были запланированы в мероприятиях по реконструкции. Старая кирпичная труба простояла здесь 50 лет и уже выработала свой ресурс. Вместо нее теперь будет стоять две новые, по одной на каждый котел. Эта блочно-модульная котельная обеспечивает теплом улицы Советская, Купалы, Колоса и площадь Горького. Все работы проводятся силами коммунальных служб. Но вот технику пришлось позаимствовать. Кран грузоподъёмностью 220 тонн приехал с Мозырского нефтеперерабатывающего. Дополнительно работал еще один подъемник. Вес самой трубы всего около 20 тонн. Но установку приходилось выполнять в довольно стесненных условиях. Большегрузный кран располагается на значительном удалении. Кстати, на подготовительные мероприятия ушло значительно больше времени, чем на сам подъем конструкции. Прежде, чем труба приняла вертикальное положение, пришлось произвести точный расчет. Всего Мозырский райжилкомхоз эксплуатирует 24 котельные, 6 из них находятся в городе. В ближайшей перспективе реконструкция систем дымоудаления планируется на двух подобных объектах. А ближе к лету запланировано еще одно ответственное мероприятие. Старую кирпичную трубу, которая многие годы являлась частью местного пейзажа, снесут. Работу поручат специалистам-взрывотехникам.

Лидия Потар, Юрий Горобец. ТКМ