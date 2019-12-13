Мозырянка Анна Бондаренко – финалистка конкурса «Миссис Гомельская область»

Красивая замужняя представительница Мозырщины Анна Бондаренко с удовольствием и гордостью рассказывает о своем пути к конкурсу «Миссис Гомельская область». Поездка с дочерью, которая учится в детской модельной школе, случайный разговор с педагогом, и вот – Анна в числе 42-х участниц кастинга. А затем – и среди 12-ти финалисток.

Анна – магистр экономических наук, преподает в Мозырском педуниверситете. Вместе с мужем воспитывают двоих детей. Увлекается визажем и стремится реализовать себя в интересном проекте. Кстати, социальная активность конкурсанток — один–из плюсов, на который обращали внимание члены жюри.

Все эти дни Анна и ее группа поддержки усиленно готовились: репетировали совместный семейный выход и танец, примеряли наряды для конкурсных этапов, оттачивали дефиле. Финал конкурса «Миссис Гомельская область» пройдет в областном культурном центре 14 декабря. Бороться красивейшие замужние женщины будут не только за корону, но и за ценные призы.