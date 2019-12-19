Мозырскому детскому дому –75 лет. Сегодня во Дворце культуры нефтепереработчиков звучали многочисленные поздравления: от районной администрации, от спонсоров, которые за многие годы стали добрыми друзьями. На юбилей приехали и бывшие выпускники.

В фойе Дворца культуры НПЗ многолюдно и по-детски шумно. Сегодня здесь можно было встретить и старых знакомых, и совсем неожиданных гостей из столицы. На свой 75-летний юбилей Детский дом пригласил всех, кто так или иначе принимает участие в судьбе его воспитанников. А это практически все предприятия и организации Мозырщины, сотни простых мозырян. Сотрудники Мозырского детского дома во главе с его руководителем Ириной Вишневской встречали каждого гостя и провожали в зрительный зал. Начало мероприятия такое же трогательное, как и само событие. На сцену вышли все воспитанники и педагоги детского дома. Конечно, вспомнили и об истории детского дома. В первые годы Советской власти в Мозыре был открыт детский приемник-распределитель для детей-сирот. В начале Великой Отечественной войны воспитанников и педагогов эвакуировали в Кисловодск. Но это не спасло им жизни. Директор детдома Михаил Гольдман, воспитатели и большая часть ребят были расстреляны. Второе свое рождение и новый отсчет времени детский дом пережил в 1944 году после освобождения Мозыря от фашистов. Тысячи детей после войны оказались сиротами. Под своей крышей Мозырский детский дом укрыл более 50 ребятишек. В 1983 детдом переехал в новое здание. Сегодня в его стенах живет 33 воспитанника, 13 девочек и 20 мальчиков от 3 до 17 лет. Во время праздника двое мальчишек Петя и Илья, составили достойную конкуренцию профессиональным ведущим. Из их уст все слова и стихотворные строки звучали особенно убедительно, достигая самого сердца. Ответить на этот и другие совсем недетские вопросы, окружить любовью и заботой. С этой непростой задачей коллектив детского дома справляется достойно. Участие в жизни детей принимают и многие мозыряне. Директор учреждения, Ирина Вишневская обратилась ко всем сидящим в зале со словами благодарности. Слова поздравлений и искрение пожелания всем педагогам и воспитанникам прозвучали от председателя Мозырского райисполкома Елены Павлечко.

В качестве подарка детскому дому Елена Федоровна вручила сертификат на 2000 рублей. Подарки воспитанникам передали и от имени облисполкома. Сразу несколько концертных номеров на юбилее детского дома исполнили воспитанники «Палескай зорачкi». Художественный руководитель ансамбли, Елена Руденко, вынесла на сцену праздничный торт. Слова признательности и благодарности всем людям, подарившим детям любовь и заботу в день юбилея звучали многократно. Лучшим работникам вручили грамоты. Но самой важной оценкой труда можно считать слова благодарности, сказанные самими воспитанниками, первыми выпускниками детского дома. Сделать все для своих детей готовы и педагоги детдома. За время работы учреждения в семьи было отдано более 2000 воспитанников. Ведь даже несмотря на теплую атмосферу и искреннюю заботу, самым лучшим для ребенка остается свой дом и любящая семья.

Лидия Потар, Вячеслав Пересыпкин. ТКМ