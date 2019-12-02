Мозырский пограничный отряд информирует! С 4 по 6 декабря в районе населенного пункта Прудок будут проводиться боевые стрельбы

Мозырский пограничный отряд информирует граждан о том, что с 4 по 6 декабря с 10.00 до 18.00 на войсковом стрельбище, расположенном в районе населенного пункта Прудок, будут проводиться боевые стрельбы из стрелкового оружия.

В целях исключения несчастных случаев, пограничники просят не приближаться в указанный период времени к стрельбищу, и не заходить за рубеж, обозначенный указателями на местности, прилегающей к району проведения стрельб.