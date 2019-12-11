Мозырь посетил министр энергетики Республики Беларусь Виктор Каранкевич

Глава отрасли встретился с представителями трех коллективов. В зале – сотрудники Мозырской ТЭЦ, Энергосбыта и Электросетей. Как организовано производство, в каких условиях трудится персонал, есть ли предложения по модернизации? По мнению Виктора Каранкевича посещение филиалов дает результат. Ведь как говорится, лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать. После предметного знакомства работу энергетиков района глава отрасли оценил положительно.

Виктор Каранкевич рассказал о том, как будет строиться дальнейшая работа отрасли. С вводом в строй атомной электростанции основной упор будет сделан на ее интеграцию в энергосистему.

Общение продолжилось в формате диалога. Тема ввода в эксплуатацию Белорусской АЭС – одна из самых насущных. Вопрос Анатолия Казаченко, начальника Энергосбыта района коснулся тарифов на электроэнергию.

Затронули тему также вопрос экологии и безопасности АЭС. В частности один из вопросов: определено ли место захоронения опасных отходов. Виктор Каранкевич отметил, что в этой теме определена стратегия.

Тема развития зеленой энергетики, использование возобновляемых источников, вопросы реструктуризации отрасли… Общение было ограничено только по времени. Виктор Каранкевич пообещал, что в ближайшее время снова приедет с визитом к мозырским энергетикам.